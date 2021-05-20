Под Новгородом задержан отец, заставлявший детей стоять на крупе

В Малой Вишере задержан 38-летний мужчина, который подозревается в истязании своих троих детей.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, детей не только постоянно избивали, но и заставляли стоять на коленях на рассыпанной рисовой крупе. Также, как полагают в следствии, отец выливал на голову детям ледяную воду и регулярно их унижал.

Сейчас дети находятся в социальном учреждении. Мужчине в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Кроме того, новгородские следователи выясняют, знали ли сотрудники органов профилактики правонарушений несовершеннолетних о том, что творилось в этой семье.