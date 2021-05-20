Ученые выяснят, почему люди без антител не заболевают коронавирусом

В Петербурге на базе городской больницы №40 начали исследовать клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. Первыми кровь сдали врачи больницы, которые ранее переболели COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Механизм клеточного иммунитета от коронавируса еще до конца не изучен, но предполагается, что есть люди, которые оказались невосприимчивы к возбудителю коронавируса благодаря Т-лимфоцитам, сформировавшим клеточный иммунитет.

Сейчас выдвигается много теорий о механизме его формирования. В комздраве Петербурга отмечают, что иногда Т-лимфоциты способны бороться с вирусом без помощи антител. В частности, этот механизм может сработать, когда происходит контакт с человеком с низкой дозой возбудителя. Тогда вирус уничтожается, но антител в большом количестве не образуется и они не определяются тест-системами.

Кроме того, Т-лимфоциты могли быть активированы другими коронавирусами и у них сохранилась иммунная память.

В комздраве Петебрурга отмечают, что у 93 процентов граждан, которые так или иначе пересекались с возбудителем коронавирусной инфекции формируется устойчивый ответ на клеточном уровне. Однако антитела выявлены лишь у 60 процентов.

Чтобы понять, как формируется иммунный ответ, в больнице №40 начали внедрять новые тест-системы, которые выявляют в крови Т-лимфоциты, реагирующие на возбудитель COVID-19.