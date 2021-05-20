В Архангельске побит температурный рекорд мая

На берегу Белого моря в Северодвинске в жаркую погоду всегда многолюдно. Фото: Павел Кононов

В Архангельскую область пришла аномальная для мая жара. Метеорологи зафиксировали температурный рекорд для этого месяца - плюс 32,2 градуса.

По информации ТАСС, он превышает предыдущий температурный максимум, зафиксированный в столице Поморья в мае 2014 года - 31,7 градуса.

В целом температура воздуха в регионе выше средних майских значений на 10-15 градусов. Теплые воздушные массы пришли в Арктическую зону РФ с Черного Моря и из Западной Европы. Антициклон также захватил запад Ненецкого автономного округа и Республику Коми.

Пользуясь летним теплом, архангелогородцы загорают на пляже Северной Двины. По сообщениям в соцсетях, даже на самом севере Поморья - в Мезенском районе - некоторые местные жители уже открыли купальный сезон.

Аномальная жара продлится в регионе недолго - уже 22 мая ожидается понижение температуры до 16 градусов.