В Калининград приехал Российский академический Молодежный театр

Российский академический Молодежный театр привез в Калининград кассовые спектакли из своего репертуара в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана "Большие гастроли".

Театр, который в этом году отмечает свое столетие, с 20 по 23 мая покажет на сцене калининградской драмы четыре спектакля, популярных у столичных зрителей и отмеченных престижными театральными наградами.

"Инь и Ян. Белая версия" и "Инь и Ян. Черная версия" - это детективная дилогия о расследованиях сыщика Эраста Фандорина, поставленная по пьесам Бориса Акунина художественным руководителем театра, Народным артистом России Алексеем Бородиным.

- Это абсолютно эксклюзивный проект, Борис Акунин захотел написать эти замечательные истории специально для нашего театра, потому что ему понравился спектакль "Эраст Фандорин", поставленный у нас по роману "Азазель", - рассказал перед началом гастролей исполнитель роли Фандорина, Заслуженный артист России Алексей Веселкин.

В гастроли включены также два спектакля для юных зрителей: "Кролик Эдвард" - философская история американской писательницы Кейт Ди Камилло и "Бесстрашный барин" по русской народной сказке в пересказе Афанасьева.

Отбор спектаклей для калининградских гастролей был сложным, по словам заместителя директора РАМТ Кирилла Рыбкина. Ведь в репертуаре театра - около 60 постановок, и приходилось думать не только о качестве, но и о технической стороне дела, с учетом специфики доставки в эксклав грузов - декораций, реквизита, костюмов.

На калининградской сцене сыграет почти половина большой труппы РАМТ, которая состоит из 84 актеров. Гости привезли с собой и выставку, рассказывающую о столетней истории театра, которую можно увидеть в фойе.

- Последние "Большие гастроли" мы принимали в 2019-м, в прошлом году они не состоялись из-за пандемии, - отметил художественный руководитель Калининградского областного драматического театра Александр Федоренко. - Это очень важное событие для театра, которое не состоялось бы без поддержки федерального и регионального министерств культуры. Для нас это полезный опыт, возможность для актеров свериться, научиться новому, не вариться в собственном соку. А для зрителей спектакли российского академического театра - подарок, особенно для нашей подростковой аудитории.