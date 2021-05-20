В Карелии выявили сговор на 68,7 млн рублей при поставке питания

В Карелии МВД возбудило уголовное дело по признакам картельного сговора на государственных торгах на поставку детского питания в республиканские учреждения здравоохранения и образования. Дело завели по статье 178 УК РФ "Ограничение конкуренции в составе картеля".

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы антимонопольного расследования республиканского УФАС, сообщили в пресс-службе федерального ведомства. Специалисты выяснили, что несколько организаций, зарегистрированных в Петрозаводске, при проведении торгов вошли в картель и ограничили конкуренцию для других потенциальных участников. Речь идет о периоде с 2015 по 2017 годы.

В итоге фирмы получили незаконный доход в общей сумме более 68,7 миллиона рублей. Основными фигурантами возбужденного уголовного дела являются руководители коммерческих организаций, участвовавших в картельном сговоре.

Расследование продолжается.