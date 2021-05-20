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20.05.2021 18:15
Рубрика: Происшествия

В Петербурге бизнесмен пойдет под суд из-за кредита

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге утверждено обвинительное заключение в отношении гендиректора подрядной организации, которого обвиняют в мошенничестве с кредитной линией банка, сообщает прокуратура Северной столицы.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В 2016 году, как считают в следствии, бизнесмен обратился в банк за кредитом. Просил предприниматель сумму свыше 500 миллионов рублей.

В таких случаях банки интересуются с каких средств компании будут выплачивать кредит. Предприниматель показал договоры подряда, они, по данным следствия, были фиктивными и вообще бизнесмен изначально не планировал исполнять свои обязательства.

Когда банк не получил своих денег, то обратился в правоохранительные органы. На директора компании завели дело за мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере. В ближайшее время дело начнет рассматривать Кировский районный суд Петербурга.

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