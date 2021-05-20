В Петербурге ребенок пережил клиническую смерть после обрезания

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении врача частной клиники Выборгского района города, который проводил обрезание двухлетнему ребенку, в результате чего мальчик едва не умер. Об этом "РГ" сообщил осведомленный источник.

Как уточнили в пресс-службе СК РФ по Петербургу, после введения анестезии, сердце ребенка остановилось, начались судороги. Мальчика удалось спасти, сейчас он находится в больнице.

О враче известно, что ему 29 лет, он гражданин Узбекистана. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, изучается ход операции, в клинике изымается документация. Сам врач находится под подпиской о невыезде.