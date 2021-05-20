В Сыктывкаре умерла 91-летняя сказочница Соломония Пылаева

В Сыктывкаре ушла из жизни Соломония Пылаева, известная сказочница, писавшая произведения на языке коми, и автор детских книг - Сӧлӧ баб. Ей шел 92-й год. Об этом сообщили в группе в соцсети Национальной республиканской детской библиотеки Республики Коми им. С.Я. Маршака.

Соломония Васильевна была большой искусницей на выдумки - сочиняла считалки, дразнилки, небылицы, игры. Часто встречалась с детьми - читателями Маршаковки. Нарядившись в коми национальный костюм, бабушка Соломония, как привыкли ее называть, пересказывала свои произведения и на коми языке, и на русском, а дети с удовольствием ее слушали.

Она написала и выпустила пять книг на коми языке. Сказки Сӧлӧ баб необычны, добры и наивны.

Соломония Васильевна Пылаева, ее девичья фамилия - Изъюрова, родилась 28 февраля 1930 года в Сыктывкаре, в коми семье. После окончания семи классов работала на лесосплаве, в торговле, последние годы мастером в цветочной мастерской горбыткомбината. В семье Пылаевых родились пятеро сыновей. На пенсии Соломония Васильевна с 1980 года.

Маршаковка выразила соболезнование по поводу смерти сказочницы Сӧлӧ баб.