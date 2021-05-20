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20.05.2021 09:58
Рубрика: Происшествия

Житель Сыктывкара продал квартиру и перевел деньги телефонным мошенникам

Текст: Светлана Цыганкова (Сыкытвкар)

В Сыктывкаре мужчина, поддавшись на ухищрения мошенников, отдал им все свои сбережения, продал квартиру и эти средства перевел на "безопасный счет". Обратиться в полицию его убедила дочь, узнавшая о продаже недвижимости, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми.

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Стражи порядка стали разбираться и выяснили, что мужчине позвонили не менее 200 раз с разных номеров. Схема уже отработанная. Мол, нужно срочно переводить деньги, иначе можно потерять. Пенсионер не устоял. Перевел накопленные 300 тысяч.

Потом его уговорили взять кредит на 440 тысяч, стали запугивать, что якобы кто-то пытается завладеть его квартирой в Сыктывкаре. Житель Коми, 1958 года рождения, продал жилье, деньги - 2,3 миллиона рублей перевел, куда сказали. В итоге, остался без квартиры, без средств и с кредитом.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество". Вопрос освобождения проданной им квартиры потерпевший пытается урегулировать с покупателем в судебном порядке. А сотрудники МВД в очередной раз предупреждают жителей республики быть внимательными и не верить телефонным мошенникам.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар

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