Эксперты назвали комфортный размер скидки при сделках с жильем

Продавцы квартир готовы уступать покупателям при торге около 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в компании "Этажи".

Средний размер дисконта мало зависит от величины города, отмечают эксперты. И в крупных, и в небольших городах психологически комфортная скидка как для продавцов, так и для покупателей - 50 тысяч рублей. Но с учетом более низкой стоимости жилья в малых городах нередко эта сумма выходит за пределы 5%-й скидки.

В целом продавцы сейчас не готовы на большие скидки (уровень скидок рассчитывался как разница между ценой предложения и реальной итоговой стоимостью продажи квартиры). Средний размер дисконта, на который соглашаются владельцы квартир в ходе торга - 2,46% от стоимости жилья. Это рекордно низкий показатель с 2014 года, говорят в компании.

Среди крупных городов сильнее всего лояльность продавцов снизилась в Омске - скидки сократились в 1,4 раза (с 3,3% в мае прошлого года до 2,4% в этом году). На втором месте - Волгоград, где дисконт снизился почти на столько же - с 3% до 2,2%, на третьем - Уфа, где скидка уменьшилась в 1,25 раза, до 2%.

В некоторых городах при этом средний дисконт вырос по сравнению с маем прошлого года. Лидер - Пермь, где продавцы соглашаются скинуть уже не 1,03%, как было в мае 2020 года, а 2,5% (рост в 2,4 раза). На втором месте по росту дисконта Самара, где средний размер скидки вырос в 1,3 раза с 2,17% до 2,91%, на третьем - Санкт-Петербург с ростом 1,2 раза с 1,4% до 1,7%.

Из жителей крупных городов меньше всего готовы к скидкам москвичи - при самой высокой в стране стоимости жилья средний уровень дисконта сейчас всего 1,6%. На втором месте Санкт-Петербург и Казань, где уступают покупателям 1,7%. "Бронзу" взяли Ростов-на-Дону и Нижний Новгород со скидками в 2%. Далее следуют Уфа (скидки в 2,1%), Екатеринбург и Волгоград (2,2%), Омск (2,4%), Пермь (2,5%), Красноярск (2,7%), Челябинск (2,8%) и Самара (2,9%). В Новосибирске продавцы уступают покупателям в среднем 3,1%.

Размер скидок показывает перспективы изменения средней стоимости жилья в городе, говорит , ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. Небольшие скидки говорят о том, что снижения цен на "вторичку" жилья пока не ожидается.