Между Сочи и Новороссийском возобновят морское сообщение

В пятницу в первый рейс по Черному морю из Новороссийска в Сочи с остановкой в Геленджике отправится скоростной пассажирский катамаран "Грифон". Кроме него, по этому направлению к лету пустят судно на подводных крыльях "Комета".

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, появление скоростного флота позволит местным жителям и туристам комфортно и быстро добираться до места следования.

Из Новороссийска до Геленджика можно будет дойти всего за час, из Геленджика до Сочи - за четыре. Это отличная альтернатива наземному транспорту. Туристам не придется передвигаться долгое время по серпантину.

Каждое судно будет выполнять по одному кругорейсу в день. Утром оно будет выходить из Новороссийска, днем прибывать в Сочи, а вечером возвращаться в Новороссийск. Стоимость билета из Новороссийска в Геленджик - тысяча рублей, а из Геленджика в Сочи - четыре тысячи.

Кстати

"Грифон" построен в Санкт-Петербурге на Средне-Невском заводе. Он вмещает 122 пассажира. На борту судна находятся удобные кресла и большие окна, открывающие широкий обзор на акваторию, а также кондиционеры и места для хранения багажа.