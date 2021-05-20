Между Сочи и Новороссийском возобновят морское сообщение

Новости

На Урале лихач насмерть сбил дорожного рабочего, уходя от погони 10:38
Собянин: Диагноз "рак" - начало нового этапа жизни 10:38
Скончался первый пермский губернатор Геннадий Игумнов 10:23
Замглавы правительства Киргизии задержали за вымогательство взятки 09:58
Житель Коми продал квартиру и перевел деньги телефонным мошенникам 09:58
МИД РФ пообещал ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии 09:51
В Москве увеличилось число центров госуслуг, где можно пройти медобследование 09:48
Ударные вертолеты Ка-52М пойдут на экспорт 09:47
В Томске врачи удалили из сердца младенца опухоль размером с яйцо 09:34
Обама рассказал о фотографиях НЛО в секретных архивах США 09:28
Врач поделился советом на случай жары 09:27
ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными 09:24
Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей 09:22
Мошенники в Подмосковье украли у пенсионеров 1,5 миллиона рублей 09:18
Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 08:44
Эпидемию "черной плесени" объявили в двух штатах Индии 08:12
Число погибших от урагана в Индии превысило 90 человек 07:56
"Вашингтон" проиграл "Бостону" в овертайме, несмотря на гол Овечкина 07:40
Израиль и ХАМАС ночью 20 мая снова атаковали друг друга 07:30
Вертолет Ingenuity совершит новый полет на Марсе 07:13
Врач оценил влияние коронавируса на онкологию 06:40
Бойцы Нацгвардии США покинут Капитолий после 23 мая 06:32
Бумага для банкноты в 200 рублей получит антимикробные свойства 06:00
Численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят более чем вдвое 05:49
На юге Китая завершился монтаж огромной нефтяной платформы 05:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 10:34
Рубрика: Экономика

Между Сочи и Новороссийском возобновят морское сообщение

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В пятницу в первый рейс по Черному морю из Новороссийска в Сочи с остановкой в Геленджике отправится скоростной пассажирский катамаран "Грифон". Кроме него, по этому направлению к лету пустят судно на подводных крыльях "Комета".

Фото: Владимир Аносов/РГ
Как курорты Кубани пережили длинные майские выходные

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, появление скоростного флота позволит местным жителям и туристам комфортно и быстро добираться до места следования.

Из Новороссийска до Геленджика можно будет дойти всего за час, из Геленджика до Сочи - за четыре. Это отличная альтернатива наземному транспорту. Туристам не придется передвигаться долгое время по серпантину.

Каждое судно будет выполнять по одному кругорейсу в день. Утром оно будет выходить из Новороссийска, днем прибывать в Сочи, а вечером возвращаться в Новороссийск. Стоимость билета из Новороссийска в Геленджик - тысяча рублей, а из Геленджика в Сочи - четыре тысячи.

Кстати

"Грифон" построен в Санкт-Петербурге на Средне-Невском заводе. Он вмещает 122 пассажира. На борту судна находятся удобные кресла и большие окна, открывающие широкий обзор на акваторию, а также кондиционеры и места для хранения багажа.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

МИД РФ пообещал ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии
Бумага для банкноты в 200 рублей получит антимикробные свойства
ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
В Пермском крае при пожаре погибли пять человек
СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2"
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов