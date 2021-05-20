Минэнерго РФ: Энергомост в Крым работает в штатном режиме

Энергомост, который осуществляет поставки электроэнергии в Крым, находится в рабочем состоянии и никаких перебоев не наблюдается. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. И на объем перетока электроэнергии это никак не сказывается. Все работает в штатном режиме", - отметил он.

Шульгинов также напомнил о работе Таврической и Балаклавской ТЭС. Благодаря ей, энергосистема Крыма даже стала профицитной.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников сообщил, что одна нитка данного энергомоста повреждена.