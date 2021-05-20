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20.05.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

На Кубани единый казачий ЧОП возьмет под охрану все школы

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани охрана абсолютно всех школ будет доверена Кубанскому казачьему войску. Для этого создадут единую казачью частную организацию, учредителем которой станет ККВ, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

На Кубани решили увеличить число охранников в крупных школах

Заявление о создании единой системы охраны школ казаками глава региона сделал во время подведения итогов учебно-методических сборов российского казачьего общества.

"Мы жестко повыгоняли все ЧОП, которые охраняли школы и детские сады, - сказал Вениамин Кондратьев. - Сейчас переформатируем, будет единое казачье частное охранное предприятие, учредителем которого будет Кубанское казачье войско. Из 1,2 тысячи школ, уже 90 процентов охраняется казачьими подразделениями, а будет 100 процентов".

Кроме главы региона, в подведении итогов учебно-методических сборов российского казачьего общества приняли участие также председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев, атаман Всероссийского казачьего войска (ВКВ) Николай Долуда и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

По словам атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды, между реестровыми казачьими войсками во время проведения учебно-методических сборов было достигнуто единое понимание того, как надо охранять общественный порядок, заниматься ликвидацией последствий ЧС, охраной границ России, патриотическим воспитанием молодежи.

Стоит отметить, что первые учебно-методические сборы Всероссийское казачье общество провело в Краснодарском крае с 18 по 20 мая. В них были задействованы атаманы всех 12 реестровых казачьих войск страны, а также вице-губернаторы тех регионов, где присутствует казачество, молодежные казачьи организации России.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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