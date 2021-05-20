На Кубани обрушился аварийный мост через горную реку

Сотрудники Прокуратуры Краснодарского края организовали проверку по факту обрушения части аварийного моста через горную реку Большая Лаба в Лабинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как выяснилось, ЧП произошло накануне 19 мая около 22 часов вечера. Мост соединял село Гофицкое и станицу Чернореченскую. Пострадавших нет. Сейчас на объекте дежурят спасатели и две единицы спецтехники.

Как пояснили в прокуратуре корреспонденту "РГ", мост находился в аварийном состоянии, был закрыт и подлежал демонтажу. Сотрудники ведомства обращались с иском в суд о понуждении к демонтажу сооружения Кубанским бассейновым водным управлением и получили положительное решение, однако работы так никто и не произвел.

В администрации района сообщили, что на место происшествия приедет министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков.