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20.05.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

На Кубани обрушился аварийный мост через горную реку

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край )

Сотрудники Прокуратуры Краснодарского края организовали проверку по факту обрушения части аварийного моста через горную реку Большая Лаба в Лабинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Как выяснилось, ЧП произошло накануне 19 мая около 22 часов вечера. Мост соединял село Гофицкое и станицу Чернореченскую. Пострадавших нет. Сейчас на объекте дежурят спасатели и две единицы спецтехники.

Как пояснили в прокуратуре корреспонденту "РГ", мост находился в аварийном состоянии, был закрыт и подлежал демонтажу. Сотрудники ведомства обращались с иском в суд о понуждении к демонтажу сооружения Кубанским бассейновым водным управлением и получили положительное решение, однако работы так никто и не произвел.

В администрации района сообщили, что на место происшествия приедет министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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