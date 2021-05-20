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20.05.2021 18:07

Набережную Камышина модернизируют к 2023 году

Текст: Роман Мерзляков
Проект современного причала в Камышине будет полностью готов до конца года. Его строительство позволит здесь причаливать кораблям класса "река-море", что расширит возможности для туризма и предпринимательства.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

В этом году на набережной завершат обустройство променада до Бородинского моста. От парка "Топольки" к берегу Волги проложат пешеходные дорожки, высадят газон, деревья, сделают клумбы. Полностью завершить модернизацию набережной планируют в 2023 году.

Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
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- В Камышине будет достроена набережная - реализуем четвертый и пятый этапы. Мы понимаем, что без современного причала сложно говорить о дальнейшем развитии города - конечно, он будет здесь построен, - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава Волгограда Виталий Лихачев сегодня в ходе рабочей поездки поделился успешным опытом строительства объектов берегоукрепления, которые являются важной составляющей при реализации таких проектов.

Гости посетили город в день 105-летия со дня рождения знаменитого летчика Алексея Маресьева, уроженца Камышина. На малой родине "настоящего человека" провели военный парад - по улицам города прошли военнослужащие роты Почетного караула, подразделения Камышинского гарнизона, учащиеся кадетских классов и юнармейцы. Авиагруппа, пролетев над площадью, сбросила на площадь 50 тысяч стилизованных листовок с фотографией Алексея Маресьева, а также фрагментом наградного листа о присвоении ему звания Героя Советского Союза.

- Я в Камышине в пятый раз. Город красивый, он преображается на глазах: уже много сделано, много делается сейчас, но в то же время еще есть чем заняться. Этот город стал мне по-настоящему родным, - сказал сын летчика Валерий Маресьев.

Сегодня на встрече губернатора Андрея Бочарова с активом ветеранских организаций озвучили ориентиры на будущее: в Камышине предстоит построить новую инфекционную больницу и поликлинику, продолжится благоустройство и ремонт дорог.

- Мы примем ряд серьезных решений, чтобы привести в порядок не только центральные улицы, где уже многое сделано, но и межквартальные улицы в Камышине, - подчеркнул Андрей Бочаров. - Сегодня по этому вопросу активно работает Евгений Сергеевич Москвичев. Надеюсь, предложения Волгоградской области будут учтены, которые позволят включить Камышин в проект "Безопасные качественные дороги".

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