По делу об избиении полицейского на незаконной акции осужденный получил 4 года

Уроженец Калмыкии - бизнесмен Евгений Есенов признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Судом и следствием установлено, что 23 января он несколько раз ударил по голове полицейского, обеспечивавшего общественный порядок на Пушкинской площади во время проведения там несанкционированной акции.

"20 мая 2021 года Евгений Есенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила пресс-служба Тверского районного суда Москвы.

Стоит отметить, что это самый строгий приговор, вынесенный на данный момент в отношении участника несанкционированной акции, прошедшей в начале года в Москве.

Напомним, по итогам несанкционированной акции, прошедшей в столице 23 января, было возбуждено несколько уголовных дел. Большинство из них - по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, также расследовались дела о хулиганстве, о нарушении коронавирусных ограничений, о повреждении служебной машины спецслужбы и о перекрытии движения.