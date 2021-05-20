Новости

Прокурор попросил 38 лет для фигурантов дела о перестрелке в "Москва-Сити" 17:27
В Петербурге умер оператор, снявший сериал "Таинственная страсть" 17:24
Серийный отравитель Мурат Сабанов приговорен к 16 годам строго режима 17:10
Москалькова: Осужденный во Франции россиянин Винник готов начать голодовку 17:04
В 2020 году объем соцподдержки населению составил более 10 трлн рублей 17:03
По делу об избиении полицейского на незаконной акции осужденный получил 4 года 16:59
В России к 2024 году планируют ликвидировать почти 10% учреждений ФСИН 16:55
В Минсельхозе оценили, когда искусственное мясо заменит натуральное 16:54
Лавров второй раз за сутки пообщался с Блинкеном 16:46
Вышел трейлер фильма Квентина Дюпье про огромную муху "Жвалы" 16:33
Шайба Капризова вошла в десятку лучших по итогам "регулярки" НХЛ 16:29
Уролог Минздрава дал советы по зачатию ребенка переболевшим COVID-19 16:28
Warner Bros. выпустит отдельный фильм про Бэтгерл 16:21
В Москве задержан еще один высокопоставленный сотрудник Минпромторга 16:18
Forbes подсчитал потери криптомиллиардеров из-за обвала биткоина 16:14
Колумбиец похитил и зарыл в Казани 4 мешка с бриллиантами во время ЧМ по футболу 16:09
"Спутник Лайт" зарегистрировали в Никарагуа 16:04
Ректор ГИТИСа: Артистов музыкального театра теперь будут учить пять лет 16:02
Минобороны создаст портал с документами о всех войнах России 15:57
Заведующим отделения уральской больницы стал врач из Судана 15:54
Хуснуллин: Инвестпроекты создадут более 23 тысяч рабочих мест 15:51
Около 10 тысяч коммунальных аварий произошло за отопительный сезон 15:42
В ВОЗ оценили Московский онкологический форум 15:34
Денис Проценко: В руках пациента самый важный инструмент успешного лечения - ранняя диагностика 15:25
Собянин: Ситуация с коронавирусом остается сложной, но не драматичной 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 16:59
Рубрика: Происшествия

По делу об избиении полицейского на незаконной акции осужденный получил 4 года

Текст: Иван Петров

Уроженец Калмыкии - бизнесмен Евгений Есенов признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Судом и следствием установлено, что 23 января он несколько раз ударил по голове полицейского, обеспечивавшего общественный порядок на Пушкинской площади во время проведения там несанкционированной акции.

Осуждённый за госизмену бывший офицер ФСБ выйдет по УДО

"20 мая 2021 года Евгений Есенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила пресс-служба Тверского районного суда Москвы.

Стоит отметить, что это самый строгий приговор, вынесенный на данный момент в отношении участника несанкционированной акции, прошедшей в начале года в Москве.

Напомним, по итогам несанкционированной акции, прошедшей в столице 23 января, было возбуждено несколько уголовных дел. Большинство из них - по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, также расследовались дела о хулиганстве, о нарушении коронавирусных ограничений, о повреждении служебной машины спецслужбы и о перекрытии движения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

Главное сегодня

Путин поручил дипломатам защищать советские мемориалы за рубежом
Кабмин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Минобороны создаст портал с документами о всех войнах России
Лавров: Россию беспокоит активность НАТО у ее северных границ
В Кремле сообщили о подготовке гипотетической встречи Путина с Зеленским
За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Суд разъяснил, что делать родителям, если ребенок в школе получил травму