Пострадавший в пыльной буре под Астраханью ребенок попал в реанимацию

Девочка, которая получила травмы из-за упавшего во время пыльной бури в Астраханской области дерева, попала в реанимацию.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, она находится в тяжелом состоянии.
"Состояние пострадавшего ребенка оценивается как крайне тяжелое, девочка в реанимации", - сообщили в ведомстве.
Во время пыльной бури также пострадал еще один человек, на которого упала часть кирпичной кладки. Его состояние специалисты оценивают как средней тяжести.
Из-за пыльной бури и ветра до 20 метров в секунду без электричества остались около четырех тысяч жителей региона.