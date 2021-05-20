Пострадавший в пыльной буре под Астраханью ребенок попал в реанимацию

Девочка, которая получила травмы из-за упавшего во время пыльной бури в Астраханской области дерева, попала в реанимацию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, она находится в тяжелом состоянии.

"Состояние пострадавшего ребенка оценивается как крайне тяжелое, девочка в реанимации", - сообщили в ведомстве.

Во время пыльной бури также пострадал еще один человек, на которого упала часть кирпичной кладки. Его состояние специалисты оценивают как средней тяжести.

Из-за пыльной бури и ветра до 20 метров в секунду без электричества остались около четырех тысяч жителей региона.