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20.05.2021 17:36

"Россети Кубань" подключили к сетям солнечную электростанцию в Адыгее мощностью 4,5 МВт

Энергетики Адыгейского филиала "Россети Кубань" выполнили технологическое присоединение к сетевой инфраструктуре компании объекта солнечной генерации в Шовгеновском районе Республики Адыгея мощностью 4,5 МВт.
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань" Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"

Это вторая солнечная электрическая станция в Республике. Ранее были введены в работу модули Адыгейской СЭС общей мощностью 4 МВт.

Для техприсоединения нового объекта энергетики "Россети Кубань" построили воздушную линию 10 кВ и расширили подстанцию 110 кВ "Шовгеновская" (смонтировали дополнительные ячейки комплектного распределительного устройства наружной установки). Это ключевой центр питания одноименного района на севере Адыгеи, где живет более 16 000 человек.

Республика уделяет большое внимание развитию "зеленой" генерации. Здесь расположена одна из крупнейших ветроэлектростанций России - Адыгейская ВЭС мощностью 150 МВт. Кроме того, регион обладает хорошим потенциалом для использования энергии - в среднем здесь более 250 солнечных дней в году.

Как сообщил директор Адыгейского филиала "Россети Кубань" Рустам Магдеев, учитывая важность реализуемого инвестпроекта для экономики региона, для технологического присоединения возобновляемого источника электроэнергии энергетики старались в кратчайшие сроки выполнить необходимые технические мероприятия.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея ЮФО Краснодарский край

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