Сразу двух пациентов с краниофарингиомой - редким новообразованием в центре головного мозга, которое встречается всего один-два раза на миллион человек, прооперировали врачи Александро-Мариинской больницы Астрахани. Раньше больных с такой патологией направляли в Москву, но пациенты наотрез отказались ехать в другой город.

Заболевшие поступили в больницу с разницей всего в десять дней. У обоих - повышенное внутричерепное давление, нарушение зрения, координации движений, гормональный сбой и ощущение сильного стресса, нервозность, раздражительность. Подозрения нейрохирургов подтвердила МРТ-диагностика. И в первом, и во втором случае обнаружились новообразования размером более 5 см. Врачам пришлось взять на себя смелость удалить им опухоли, притом что послеоперационная летальность при заболевании высока - 5-10 %. Трудность в том, что во время операции есть риск повредить сонные артерии или зрительные нервы.

Подготовка к операции началась с виртуального планирования: при помощи нейронавигационной системы врачи рассчитали оптимальный доступ к центральной части головного мозга. А в ходе вмешательства велось непрерывное наблюдение за функциональным состоянием нервной системы с аппарата интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Врачам удалось удалить новообразования, сохранив важнейшие структуры мозга. Пациенты прошли послеоперационную реабилитацию и выписаны домой.