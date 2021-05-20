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20.05.2021 20:25
Рубрика: Общество

Мозговой штурм

Нейрохирурги удалили редкую опухоль
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
Сразу двух пациентов с краниофарингиомой - редким новообразованием в центре головного мозга, которое встречается всего один-два раза на миллион человек, прооперировали врачи Александро-Мариинской больницы Астрахани. Раньше больных с такой патологией направляли в Москву, но пациенты наотрез отказались ехать в другой город.

Заболевшие поступили в больницу с разницей всего в десять дней. У обоих - повышенное внутричерепное давление, нарушение зрения, координации движений, гормональный сбой и ощущение сильного стресса, нервозность, раздражительность. Подозрения нейрохирургов подтвердила МРТ-диагностика. И в первом, и во втором случае обнаружились новообразования размером более 5 см. Врачам пришлось взять на себя смелость удалить им опухоли, притом что послеоперационная летальность при заболевании высока - 5-10 %. Трудность в том, что во время операции есть риск повредить сонные артерии или зрительные нервы.

Фото: iStock
В Томске врачи удалили из сердца младенца опухоль размером с яйцо

Подготовка к операции началась с виртуального планирования: при помощи нейронавигационной системы врачи рассчитали оптимальный доступ к центральной части головного мозга. А в ходе вмешательства велось непрерывное наблюдение за функциональным состоянием нервной системы с аппарата интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Врачам удалось удалить новообразования, сохранив важнейшие структуры мозга. Пациенты прошли послеоперационную реабилитацию и выписаны домой.

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