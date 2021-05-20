В Керченском проливе повреждена одна из ниток энергомоста в Крым

В Керченском проливе произошло повреждение одной из четырех ниток энергомоста, поставляющего электричество на Крымский полуостров. Об этом на заседании профильного комитета парламента Крыма сообщил министр топлива и энергетики РК Евгений Руковошников.

- Повреждена одна из ниток энергомоста - одна фаза Тамань-Кафа первая цепь, что вызвало сокращение ресурса, который у нас имелся на 25 процентов, - сообщил министр.

По его данным, переток электроэнергии по поврежденному участку переключили на резервную нитку, а основной кабель вывели на обслуживание. Причины повреждения, по словам министра, ему неизвестны.

Вместе с тем, Евгений Руковошников отметил, что факт аварийной ситуации может быть связан с максимальными нагрузками на энергомост, чего нельзя допускать.

- Это для нас первый звонок о том, что нужно увеличивать собственную генерацию электроэнергии в Крыму и оставлять энергомост для крайних случаев, - отметил министр.

20 января нынешнего года, по данным АО "Системный оператор единой энергосистемы", в энергосистеме Крыма и Севастополя был установлен исторический максимум потребления электрической мощности. Утром этого дня потребление энергомощности в крымской энергосистеме достигло 1569 мегаватт. Предыдущий рекорд по этому показателю был зафиксирован 10 января 1991 года в 19 часов.

На момент пикового потребления в январе 2021 года собственная генерация Крыма достигала 1077 мегаватт, а переток мощности по энергомосту составлял 492 мегаватта. При этом энергопотребление на полуострове продолжает расти примерно на 10 процентов ежегодно. По расчетам специалистов, к 2025 году профицит электроэнергии на полуострове составит лишь 60 мегаватт.

Напомним, что на момент вхождения Крыма в состав РФ в 2014 собственная генерация полуострова составляла 160 мегаватт.