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20.05.2021 11:01
Рубрика: Власть

В Крыму оценили законопроект США о "непризнании аннексии полуострова"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Попытка Америки влиять на позицию России на международной арене своими внутренними национальными законодательными актами поразительна, бессмысленна и абсурдна. Так заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков прокомментировал разработанный в конгрессе США законопроект о непризнании российского статуса полуострова.

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- В современных политических и геополитических реалиях такие законопроекты удивляют. В России никогда не появится закон, который бы регулировал вопросы внутреннего государственного устройства США, так как Россия уважительно относится к суверенитету других государств, - заявил Владимир Бобков агентству РИА Новости. - Этот законопроект призван не столько повлиять на незыблемую позицию России по Крыму, сколько необходим для внутренней политической борьбы между американскими политическими силами.

Как уточнил Бобков, принять закон закон американские парламентарии, конечно, могут. Но вот перспективы его реализации - нулевые. "Этот документ - пустой популизм и рассчитан только на американцев", - заключил зампред парламента.

Ранее комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, запрещающий властям США признавать суверенитет РФ над Крымом. Документ получил название "Закон о непризнании аннексии Крыма".

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