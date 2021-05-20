В Волгограде проведут проверку из-за недомогания 10 детсадовцев

Дети, посещающие детсад № 201, расположенный в Тракторозаводском районе Волгограда, почувствовали себя плохо.

Как сообщает ТАСС, речь идет о десяти воспитанниках дошкольного учреждения, состояние здоровья которых встревожило родителей. В городской администрации отметили, что за медицинской помощью родители не обращались, но, по их словам, у детей проявились симптомы, имеющие сходство с ротавирусной инфекцией, в частности, диарея и рвота. Сейчас дошкольное учреждение работает в обычном режиме, с соблюдением предписаний Роспотребнадзора.

"Ситуация находится под контролем, будет организована межведомственная проверка", - подчеркнули в администрации.

При этом отмечается, что дети, почувствовавшие себя плохо, посещали одну группу. Всего в детский сад ходят 140 воспитанников, и еда для всех групп готовится на пищеблоке. Поэтому недомогание может быть связано не с питанием. Также стало известно, что на дом ко всем детям, у которых возникли проблемы со здоровьем, направят педиатров.