Житель Волгограда получил четыре года за нападение на полицейского

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил местного жителя, который напал на сотрудника полиции, к четырем годам колонии общего режима. Также суд оценил нанесенный моральный вред в общую сумму 300 тысяч рублей. Пока приговор в силу не вступил.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной прокуратуры Оксану Черединину, осужденный ударил полицейского монтировкой по голове.

Это произошло после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались остановить BMW без номеров. Сидевший за рулем 35-летний злоумышленник не подчинился и предпринял попытку скрыться. Когда же полицейские все-таки остановили машину, водитель иномарки схватился за монтировку. Чтобы остановить агрессивного волгоградца, напарнику пострадавшего полицейского пришлось применить оружие. Он выстрелил в воздух, а потом - по ногам злоумышленника.

По факту нападения было возбуждено дело по статье "применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья".