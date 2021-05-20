АО "Транснефть - Сибирь" подвело итоги конкурса "Лучший по профессии"

В АО "Транснефть - Сибирь" подведены итоги второго этапа конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии".

В мероприятии приняли участие 124 человека - победители первого этапа, который ранее проходил в подразделениях АО "Транснефть - Сибирь" от Нового Уренгоя (ЯНАО) до Тюмени.

В конкурсе участвовали представители рабочих профессий: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузового автомобиля, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, операторы товарные, трубопроводчики линейные, машинисты экскаватора, охранники. Мастерство участников оценивали главные специалисты центрального аппарата управления АО "Транснефть - Сибирь".

При выполнении практических и теоретических заданий конкурсанты показали высокий уровень знаний нормативной документации в своей профессиональной области, технологических процессов, умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, владение профессиональной терминологией. В ходе мероприятия соблюдались все необходимые санитарные меры.

Конкурс профессионального мастерства - важный элемент кадровой политики АО "Транснефть - Сибирь". Мероприятие призвано повысить престиж рабочих профессий и стимулировать участников к самосовершенствованию и профессиональному росту.

Победители второго этапа конкурса "Лучший по профессии" представят АО "Транснефть - Сибирь" в соревнованиях на уровне ПАО "Транснефть", которые пройдут в Тюмени в августе 2021 года.

Сайт компании siberia.transneft.ru/

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"