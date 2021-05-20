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20.05.2021 16:23
Рубрика: Экономика

Атомщики поддержат на Урале высокотехнологичные стартапы

Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Уральские инноваторы смогут получить помощь в доработке и коммерциализации своих идей от одной из крупнейших российских госкорпораций. Со своей стороны такие проекты поддержит и регион - на это направлено соглашение о сотрудничестве, которое сегодня подписали Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и отраслевой акселератор Росатом.

- Отраслевой акселератор госкорпорации ориентирован на поиск, отбор и сопровождение перспективных инновационных проектов в области неядерного бизнеса. Нам важно это партнерство, поскольку оно будет способствовать развитию высокотехнологичных бизнесов в Свердловской области, - говорит министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова. - У нас в регионе уже сложилась практика акселерации, в частности, сейчас на базе областного венчурного фонда проходит одно из таких мероприятий. При этом решаются задачи крупного бизнеса, а параллельно небольшие компании и даже стартапы получают возможности для развития.

Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
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На Среднем Урале расположено несколько предприятий Росатома, поэтому сотрудничество представляется перспективным обеим сторонам. Так, первую программу TechChallenge, запущенную отраслевым акселератором нынешней весной, поддержало градообразующее предприятие Новоуральска - Уральский электрохимический комбинат. Программа направлена на поиск инновационных решений, которые не только могут быть использованы на атомных предприятиях, но и перспективны для коммерциализации. TechChallenge впервые запущена именно на Урале, а в дальнейшем ее планируют распространить и на другие регионы.

Итоги программы подведут в Новоуральске завтра, однако уже сегодня организаторы поделились с журналистами некоторой информацией. Как рассказал гендиректор отраслевого акселератора Станислав Кречетов, лучшими признаны два проекта в области аддитивных технологий: идеи стартаперов позволят снизить себестоимость 3D-печати за счет внедрения новых, более эффективных технологий использования порошков. Третий проект касается разбраковки катализаторов: высокоточный автоматический контроль качества продукции позволит новоуральскому производителю выйти на зарубежные рынки.

Победители программы получат небольшие гранты (100 и 50 тысяч рублей), но гораздо важнее то, что у них появится возможность попасть в систему отраслевой акселерации, где им помогут довести идеи до той стадии зрелости, когда ими уже заинтересуются инвесторы. Причем, речь идет не только об атомной отрасли, но и о любых других.

Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, важно, что это стратегические проекты, которые, возможно, принесут ощутимый эффект территории через 5-10 лет.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Компании Госкорпорации Росатом УрФО Свердловская область

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