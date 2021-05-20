Атомщики поддержат на Урале высокотехнологичные стартапы

Уральские инноваторы смогут получить помощь в доработке и коммерциализации своих идей от одной из крупнейших российских госкорпораций. Со своей стороны такие проекты поддержит и регион - на это направлено соглашение о сотрудничестве, которое сегодня подписали Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и отраслевой акселератор Росатом.

- Отраслевой акселератор госкорпорации ориентирован на поиск, отбор и сопровождение перспективных инновационных проектов в области неядерного бизнеса. Нам важно это партнерство, поскольку оно будет способствовать развитию высокотехнологичных бизнесов в Свердловской области, - говорит министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова. - У нас в регионе уже сложилась практика акселерации, в частности, сейчас на базе областного венчурного фонда проходит одно из таких мероприятий. При этом решаются задачи крупного бизнеса, а параллельно небольшие компании и даже стартапы получают возможности для развития.

На Среднем Урале расположено несколько предприятий Росатома, поэтому сотрудничество представляется перспективным обеим сторонам. Так, первую программу TechChallenge, запущенную отраслевым акселератором нынешней весной, поддержало градообразующее предприятие Новоуральска - Уральский электрохимический комбинат. Программа направлена на поиск инновационных решений, которые не только могут быть использованы на атомных предприятиях, но и перспективны для коммерциализации. TechChallenge впервые запущена именно на Урале, а в дальнейшем ее планируют распространить и на другие регионы.

Итоги программы подведут в Новоуральске завтра, однако уже сегодня организаторы поделились с журналистами некоторой информацией. Как рассказал гендиректор отраслевого акселератора Станислав Кречетов, лучшими признаны два проекта в области аддитивных технологий: идеи стартаперов позволят снизить себестоимость 3D-печати за счет внедрения новых, более эффективных технологий использования порошков. Третий проект касается разбраковки катализаторов: высокоточный автоматический контроль качества продукции позволит новоуральскому производителю выйти на зарубежные рынки.

Победители программы получат небольшие гранты (100 и 50 тысяч рублей), но гораздо важнее то, что у них появится возможность попасть в систему отраслевой акселерации, где им помогут довести идеи до той стадии зрелости, когда ими уже заинтересуются инвесторы. Причем, речь идет не только об атомной отрасли, но и о любых других.

Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, важно, что это стратегические проекты, которые, возможно, принесут ощутимый эффект территории через 5-10 лет.