На Урале для директоров школ перед ЕГЭ проведут учения по безопасности

В скором времени в школах начнется ЕГЭ, а накануне этого образовательным учреждениям предстоит самим сдать своеобразный экзамен - обеспечить безопасность учеников и сотрудников.

"Прошу до начала экзаменов, несмотря на загруженность педагогических коллективов, еще раз довести до ста процентов учителей инструкции по поведению в случае возникновения нештатной ситуации", - поручил сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ближайшее время специалисты от Росгвардии и полиции должно провести для директоров школ учения.

По словам главы региона, трагедия в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев взорвал самодельное устройство и открыл стрельбу в школе, показала: меры, которые предпринимаются для защиты детей, не всегда достаточны и эффективны.

В Свердловской области, кстати, в прошлом учебном году на антитеррористическую защищенность было выделено более миллиарда 700 миллионов рублей. Местным властям предстоит оценить, насколько эффективно эти деньги используются. А также, разработать дополнительные меры по совершенствованию пропускного режима, оснащению школ системами охраны и оповещения. Причем сделать все это уже сейчас - не дожидаясь наступления очередного учебного года.