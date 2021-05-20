На Урале лихач насмерть сбил дорожного рабочего, уходя от погони

В Екатеринбурге на улице Новогородцевой минувшей ночью погиб дорожный рабочий: его насмерть сбил молодой парень на иномарке, когда уходил от преследовавших его стражей порядка.

"Около 03:40 экипаж ДПС заметил, что Volkswagen Golf столкнулся с грузовиком. Увидев патрульный автомобиль с включенными маячками, водитель легковушки попытался скрыться с места аварии. Наряд начал преследовать нарушителя. На требования остановиться тот не реагировал и продолжил гнать на большой скорости", - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по городу.

Двигаясь по Егоршинскому подходу со стороны Малышева в сторону дублера Сибирского тракта, водитель сбил дорожного рабочего, который шел по обочине в попутном направлении, и поехал дальше.

Пострадавший - 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик - погиб на месте до приезда медиков.

К поимке "гонщика" присоединились еще три экипажа ДПС. Им пришлось применить табельное оружие и пробить задние колеса иномарки - только после этого нарушитель остановился.

"За рулем был 22-летний мужчина, имеет стаж вождения четыре года. Ранее он 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Полицейским он заявил, что управлял машиной без прав, и поэтому хотел скрыться", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении водителя составили пять материалов по КоАП РФ. Медосвидетельствование показало, что молодой человек был трезв.