Многие россияне уже и не помнят, когда держали в руках наличные деньги. Например, по данным IT-компании "Эвотор", даже в несетевой рознице, относящейся к сегменту малого и среднего бизнеса (МСБ), доля безналичного торгового оборота в среднем достигла 56 процентов. При этом самые высокие показатели аналитики зафиксировали в двух субъектах УрФО, опередивших даже столицу: в ЯНАО за год доля безнала выросла с 73-х до 75 процентов, а в Тюменской области - с 57 до 71.

Компания собрала данные с 700 тысяч смарт-терминалов, установленных в торговых точках МСБ. Доля покупателей, расплачивающихся картами, наиболее ощутимо увеличилась в Калининградской и Тюменской областях (на 11 и 14 процентов за год) и на 7-8 процентов - в Алтайском и Краснодарском краях. В других регионах рост составил 5-6 процентов, в Москве динамики нет (показатель остался на уровне 2020 года - 66 процентов), а вот в Ростовской области доля безнала к апрелю нынешнего года упала до 32 процентов с 46-ти годом ранее.

На Урале помимо ямальцев и тюменцев активно используют безналичные платежи жители Челябинской и Свердловской областей, но там цифры пока не превышают отметки в 60 процентов. К слову, эксперты связывают это с тем, что в несетевой рознице - магазинах у дома, продуктовых лавках, павильонах по продаже алкоголя и табака - еще в ходу наличные средства.

Лидерами по оплате картами остаются такие сегменты бизнеса, как непродовольственные магазины и предприятия общепита. Для удобства посетителей в ресторанах и барах заводят бесконтактное меню, которое открывается по QR-коду. В кофейнях безналичный оборот достиг 76 процентов, в столовых - 63-х, в магазинах цветов, одежды и обуви показатель составляет от 60 до 71 процента, ну а впереди всех салоны красоты - 84 процента.