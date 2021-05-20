Олег Ситников: ЯНАО еще удивит мир своими проектами в сфере ТЭКа

В настоящий момент России нужны новые подходы в области развития энергетики. Прежде всего, это касается производства водорода и атомной генерации, сказал президент в своем Послании Федеральному Собранию в апреле этого года. Такие проекты в стране уже есть. Так, один из создателей города Новый Уренгой, основатель "Корпорации "Роснефтегаз" Олег Ситников рассказал нам, какими проектами Ямал готовится удивить просвещенный мир в XXI веке.

Одно из главных ноу-хау - это использование метановодородной смеси. Ситников и его единомышленники работают по этой теме уже много лет. В 2019 году бизнесмен стал ключевым соавтором патента на специальную установку для получения и сжигания синтез-газа.

- Вероятно, что главным источником энергии в XXI веке станет вода. При температуре свыше 1500 градусов по Цельсию она распадается на водород и кислород. Говоря простыми словами, первый элемент горит, а второй поддерживает его горение, - рассказывает Олег Афанасьевич. - Сейчас мы занимаемся доработкой этой технологии на двух экспериментальных установках. Конечно, сделать такое непросто. Но я думаю, мы близки к цели. В топях и болотах ЯНАО спрятаны триллионы кубометров газа, растворенного в воде. Плазменная технология позволяет осуществить прямой синтеза метанола и получение водорода оттуда без применения дорогостоящих катализаторов и энергоемкого технологического процесса. Все это реальные научные разработки - учтите, главным советником корпорации по этому проекту с 2010 года был легендарный ученый, академик Иван Иванович Нестеров.

При этом Ситников активно пропагандирует повсеместное внедрение газомоторного топлива.

- Мы более 10 лет назад первыми открыли в Старом и Новом Уренгое заправки с газомоторным топливом. Аналогичную заправку "Газпром" открыл у нас только в прошлом году. А других компаний до сих пор нет, - говорит бизнесмен.

Еще в далеком 2009 году Ситников получил благодарность за вклад в развитие газомоторного рынка России. Уже тогда он занимался разработками в этой сфере, несмотря на все сложности первопроходца и огромное сопротивление, в том числе со стороны некоторых чиновников. Как признался бизнесмен, именно объявленный руководством страны курс на "газовую революцию" в 2013 году воодушевил его на работу в этом направлении. В деловой прессе даже писали, что с учетом предложений Ситникова и опыта работы его коллектива в 2017 году были внесены изменения в федеральный закон - официально отменили лицензирование для газомоторных АЗС, то есть избавили от лишних административных барьеров.

На Ямале большие запасы урана, причем качество не хуже казахстанского, который сейчас закупает Россия. Перспективы колоссальные

По словам экспертов, это было очень важное и своевременное решение, которое дало толчок отрасли и позволило федеральным властям реализовать свои планы по развитию газомоторной отрасли.

Но не только газом славен этот северный регион. Например, один из важнейших проектов - очень перспективный в условиях коронавируса - продвижение лечебниц с легендарной бальнеологической нефтью Ямала. Ученые считают, что ванны с такой нефтью обладают уникальным потенциалом для восстановления иммунитета человека. Они не просто помогают укрепить здоровье и способствуют долголетию, но и способны лечить самые тяжелые заболевания. Ситников уже открыл здравницы, куда могли бы приезжать даже самые взыскательные россияне на восстановление и реабилитацию. В Новом Уренгое создан Центр восстановительной медицины, который получил официальный сертификат на использование там бальнеологической нефти.

В кругу интересов предпринимателя и перспективы ядерной энергетики. "На Ямале большие запасы урана, причем качество не хуже казахстанского, который сейчас закупает Россия. Перспективы колоссальные", - считает предприниматель.

Ситников работает в Новом Уренгое с самого первого промысла, с 1978 года. Выдерживали тут только самые сильные, буквально единицы. На заре перестройки город посетил глава государства Михаил Горбачев. Он похвалил строителей Нового Уренгоя за труд, но покритиковал за отсутствие социальной инфраструктуры, вспоминает бизнесмен. Так, Ситников открыл первый кооператив, который занимался благоустройством. Именно его единомышленники посадили тогда более миллиона деревьев, построили десятки детских площадок со спортивным уклоном (тогда таких не было даже в Москве), абсолютно безвозмездно очистили и благоустроили городское озеро, на месте которого была самая настоящая строительная свалка - теперь оно стало любимым местом отдыха горожан.

Все это дало импульс для притока людей в Новый Уренгой и для развития города. Примечательно, что Ситников активно занимается общественной деятельностью, причем аж с 2008 года, когда он стал председателем новоуренгойского отделения "ОПОРЫ РОССИИ". Причем, по его словам, возглавить отделение бизнесмена попросил глава организации Сергей Борисов, увидев его активную гражданскую позицию и услышав его конструктивные предложения на ПМЭФ-2008.

Конечно, не все идет гладко, признается бизнесмен. Богатейший край даже не попадает в топ-30 регионов по инвестиционной привлекательности, а первое место рейтинга в 2018 году заняла Тюменская область. Тому есть много причин, одна из них - недобросовестные чиновники и представители силовых органов, для которых главное - "кошмарить бизнес любой ценой". Как цитировали СМИ бизнес-омбудсмена Бориса Титова, правоприменение в России создает риски для устойчивости прав собственности предпринимателей.

- Но времена меняются. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции РФ Константин Чуйченко понимают важность защиты бизнеса. В наш регион пришел новый прокурор, и мы возлагаем на него большие надежды. Руководство страны в курсе наших инноваций, и мы очень рассчитываем на их поддержку, - говорит бизнесмен. - Мы никогда не просили и не получали денег из бюджета, всегда зарабатывали и обеспечивали людей сами. Главное - пусть нам не мешают работать. А уж мы сможем удивить мир своими проектами.

Вместо послесловия

Побывав в газовой столице России, мы узнали, что в этом году Олегу Ситникову исполняется 70 лет (кстати, по некоторым современным научным данным, на этот возраст приходится пик интеллектуальной активности человека). У него есть немало наград и благодарностей, в том числе от города Нового Уренгоя и Думы Тюменской области. Но почему-то нет ни одной от властей ЯНАО. Хочется верить, что огромные заслуги одного из основателей Нового Уренгоя не останутся незамеченными.