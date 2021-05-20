Технологические разработки уральских ученых получат господдержку

Деятельность по разработке технологических проектов на Урале поддержат из федерального бюджета. Об этом журналистам сообщили на Совете научно-образовательных центров мирового уровня в правительстве РФ. Один из них - УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" был создан на базе вузов, научных институтов и предприятий Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

По итогам деятельности этих центров за прошлый год, которые озвучил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, участники достигли показателей, а значит, действующие проекты продолжат получать господдержку. В портфеле Уральского межрегионального НОЦ их сейчас около 50. На поддержку всех десяти российских научно-образовательных центров государство в этом году направит 1,28 миллиардов рублей.

- Прорывные технологические проекты направлены на лидерство России в стратегически важной аэрокосмической отрасли, а также сферах экологии городской среды и промышленности, новой энергетики и новых материалов, - отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО, председатель наблюдательного совета УМНОЦ Владимир Якушев.

Он добавляет, что важно объединить усилия власти, бизнеса и науки трех регионов, чтобы достичь эффекта. А именно - нарастить промышленный потенциал игроков местного рынка и, как следствие, отечественного производства. Сейчас в состав УМНОЦ входит девять университетов, десять научных организаций и 39 индустриальных партнеров, в скором времени к ним планируют присоединиться еще восемь участников.

Напомним, каждый центр реализует проекты в соответствии с приоритетами действующей Стратегии научного технологического развития страны. В регионах это целые коллаборации, которые могут усилить, прежде всего, активность бизнеса, привлечь молодые кадры в науку.