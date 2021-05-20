Спрос на выпускников Уральского государственного горного университета выше предложения, а студентов-иностранцев могло бы быть в два раза больше. Почему так происходит, чем способен помочь регион и как в образовательный процесс включен бизнес, "РГ" рассказал ректор старейшего уральского вуза Алексей Душин.

Алексей Душин: 65 процентов выпускников уезжают из Екатеринбурга. Чтобы они оставались здесь, нужно развивать область, город, инфраструктуру. И решать главную проблему образования - недофинансирование. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В первую очередь - о насущном. Как на образовательном процессе отразился прошлогодний дистант?

Алексей Душин: Онлайн-обучение мы ввели в апреле 2020-го и работали в таком формате фактически до лета. Потом начались производственные и учебные практики. Для нас это критически важная составляющая учебного процесса: мы работаем с материалом, веществом, природной средой - непосредственное взаимодействие просто необходимо. Поначалу были некоторые организационные сложности, вызванные пандемией, но в итоге мы справились. Из значимых достижений отмечу работу наших студентов и сотрудников вуза в Магаданской области. Вместе с коллегами из Карамкенской экспедиции они исследовали территорию и подтвердили перспективы обнаружения крупного медно-порфирового месторождения. По оценкам, его ресурсный потенциал составляет 9,8 миллиона тонн меди. Открытием уже заинтересовался крупный бизнес. Если дальнейшие исследования подтвердят первоначальные выводы, страна получит новую крупную минерально-сырьевую базу цветных и благородных металлов.

С сентября мы перешли на смешанный режим обучения: вся практика, лабораторные работы проходят очно, теоретическое обучение - на дистанте. Ну а с середины апреля очники обучаются в традиционном формате, заочники и студенты очно-заочной формы - дистанционно. Итоговая аттестация и летняя сессия частично тоже пройдут в онлайн-формате, но здесь другая причина. Мы закрываем на ремонт одно общежитие целиком и половину второго. Приводить здания в порядок будем на средства федерального бюджета. Это значимое событие: никогда еще наш университет не получал субсидии на ремонт жилого фонда. Вообще тема общежитий для нас непростая.

Их не хватает?

Алексей Душин: Да. Общая вместимость наших общежитий - порядка 1600 мест, а потребность - 2200. Конечно, мы решаем проблему: сотрудничаем с организациями, у которых есть свободные места в общежитиях. Кроме того, договорились еще с тремя вузами (юридическим, медицинским и экономическим госуниверситетами) о совместном участии в федеральной программе и строительстве общежития на 10 тысяч мест в Академическом районе. Но это скорее запасной вариант. Параллельно прорабатываем другой проект - строительства нового общежития взамен расселенного. Смотрим варианты финансирования: федерального, регионального, вложения собственных средств, привлечения бизнеса. Но эта история не быстрая - минимум на семь лет, впрочем, как и общежитие в Академическом. Если оба проекта состоятся, простаивать здания точно не будут.

То есть вы готовы принимать больше студентов?

Алексей Душин: Конечно. Спрос на наших выпускников по ключевым направлениям значительно превышает предложение. Все наши производственные партнеры - УГМК, РМК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, Норильский никель - говорят о том, что им нужны специалисты. Решить эту проблему на дистанте точно невозможно: обучение в Горном плотно завязано на практических, лабораторных занятиях, поэтому общежития для нас - очень важная тема. Из-за нехватки мест, кстати, мы вынуждены ограничивать и прием иностранных студентов, хотя интерес со стороны других стран большой.

Студенты старших курсов заключают трехсторонние соглашения и получают дополнительные образовательные модули по запросам будущих работодателей

Сколько иностранцев у вас сейчас обучается?

Алексей Душин: Порядка четырех процентов от общей численности. Если бы мы не были ограничены общежитиями, показатель мог бы приблизиться к десяти процентам - сужу по спросу. В Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Китае очень заинтересованы в нашем образовании. Индия готова к сотрудничеству, но ее мы пока вообще поставили на "стоп" - как раз из-за общежитий. Работать с иностранными студентами хотя порой и сложно, но интересно с точки зрения экономики, ведь востребованы сопутствующие услуги: приезжие платят за курсы русского языка, за общежития и т. д. Университеты же не всегда зарабатывают на очевидном. В Москве цена аренды квартиры начинается с 30 тысяч рублей, место в общежитии - 8 тысяч. Когда началась пандемия и дистант, московские вузы лишились этой статьи доходов. И не стоит забывать, что иностранные студенты пользуются всей инфраструктурой города, в котором учатся: делают покупки в магазинах, ездят на транспорте, ходят в кафе. А это расширяет возможности для развития малого и среднего бизнеса.

На ваш взгляд, областные власти понимают, что студенты из-за рубежа выгодны? Регион хочет, чтобы сюда приезжали иностранцы: учились, ели-пили, женились, оставались работать?

Алексей Душин: Думаю, да. Не случайно же регион продвигает такие проекты, как ЭКСПО, Универсиада. В свое время Аркадий Михайлович Чернецкий обозначил в стратегии: город прирастает мероприятиями. Они позволяют привлечь федеральные инвестиции, иностранцев, бизнес. Но дело, конечно, не только в масштабных событиях.

В чем еще?

Алексей Душин: В желании молодежи учиться на Урале и оставаться здесь. Смотрите: стоимость обучения у нас в полтора-два раза ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Но ребята в первую очередь рассматривают именно столичные города и лишь потом Екатеринбург. Дело здесь не столько в престиже вуза, сколько в статусе города. В структуре поступающих у нас традиционно 55 процентов - жители Екатеринбурга, 45 - область и соседние регионы. Структура трудоустройства выпускников выглядит иначе: 65 процентов уезжают из Екатеринбурга. Чтобы они оставались здесь, нужно развивать область, город, коммуникации, инфраструктуру. И решать главную проблему образования - недофинансирование.

Этим должно заниматься государство или пора подключать бизнес?

Алексей Душин: Бизнес уже подключается: вкладывается в науку, в развитие образовательной среды. К примеру, 65-70 процентов бюджета нашего вуза по НИОКР - средства предпринимателей. Это показательно. Но в целом развитие и финансирование образования - все-таки задача государства. Мы же создаем общественные блага, которые напрямую не капитализируются. Ценность нашего продукта определяется спустя какое-то время. Это некая научно-технологическая пирамида, которая начинается с детского сада. В последние годы общее количество ребят, которые сдают ЕГЭ, увеличивается, но тех, кто выбирает экзамен по профильной физике, - снижается. Соответственно тех, кто сможет поступить на направления, связанные с инженерией, все меньше. Проблема касается многих вузов, и ее решение - часть долгосрочной политики. Государство в этом плане является инерционной машиной, оно планирует деятельность на более длительные сроки, чем бизнес.

Вы сказали, что спрос на ваших выпускников высокий. Насколько молодые специалисты подготовлены к реальной работе на предприятиях?

Алексей Душин: Новые стандарты позволяют нам быть более гибкими с точки зрения программ обучения. Мы выстраиваем образовательную деятельность так, чтобы обеспечить максимальную эффективность как для обучающихся, так и для работодателей в части формируемых компетенций. Используем механизм целевого обучения, когда студенты старших курсов заключают трехсторонние соглашения и получают дополнительные образовательные модули по запросам будущих работодателей.

До 2019 года главным заказчиком целевого набора выступали муниципалитеты. Законодательство было ориентировано на решение кадровых проблем территорий, поэтому число целевиков по направлениям сферы услуг, экономики, права росло. Мы же готовим кадры для промышленных компаний, поэтому и целевиков было немного. Это пример того, что законодательство работало не совсем так, как его пытались настроить. Сейчас нормативная база изменилась, заказчиком может выступать и бизнес. Мы только отталкиваемся от дна, требуется время, чтобы предприятия настроили процессы. Число целевиков у нас увеличивается, но пока это десятки ребят, а года через полтора-два планируем выйти на сотни.

Ваши студенты активно участвуют в конкурсах, создают интересные проекты. Бизнес поддерживает их идеи?

Алексей Душин: Предприятия подключаются к проектам студентов регулярно. Но успешных в плане коммерциализации разработок не так много, как нам хотелось бы. Это, к слову, одно из направлений трансформации образования. Мы практикуем такой формат: стартап как диплом. Реализуется он в основном на кафедре информатики. Задача в том, чтобы добавить в работу предпринимательскую составляющую - глубокую проработку экономической части. Вообще начинать заниматься этими вопросами студенту нужно со второго-третьего курсов: потыкаться на рынке, попробовать себя. Предпринимательская инфраструктура должна быть готова к тому, что придут молодые ребята и будут предлагать свои идеи. Проекты в области IT продаются хорошо, но все, что касается технологических решений, по сути, рынка не имеет - все в руках крупного бизнеса. Поэтому интерес промышленников к разработкам студентов пока выражается в основном в трудоустройстве, а не в коммерциализации их идей.