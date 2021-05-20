В Челябинской области разрешили посещение выпускных в детских садах

В Челябинской области родителям разрешили приходить на выпускные в детские сады. Такое решение принято в четверг на оперативном штабе по борьбе коронавирусу.

- Ранее на посещение мероприятий в детсадах действовал запрет, - пояснили в пресс-службе правительства региона. - Но с учетом стабильной ситуации с заболеваемостью принято решение о послаблении санитарного режима. Так, мероприятия возможны в пределах одной группы с участием родителей при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Как уже сообщала "РГ", ранее в региональном минобре пояснили, что присутствие небольшого количества родителей возможно в детских садах, где музыкальные залы оборудованы стеклянными экранами. За ними разрешили разместиться тем, кто проведет видеосъемку праздника, чтобы передать ее всем остальным.

Выпускные в школах начнутся 23 мая и растянутся на всю следующую неделю. Вручение аттестатов также будет проходить компактно - внутри классов с последующим проведением общешкольного праздника, но уже на открытой площадке.

Впрочем, родителям разрешили устроить выпускникам программу на выезде. С условием, что праздники пройдут на открытых площадках и с соблюдением всех мер безопасности.