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20.05.2021 15:21
Рубрика: Общество

В Челябинской области разрешили посещение выпускных в детских садах

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области родителям разрешили приходить на выпускные в детские сады. Такое решение принято в четверг на оперативном штабе по борьбе коронавирусу.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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- Ранее на посещение мероприятий в детсадах действовал запрет, - пояснили в пресс-службе правительства региона. - Но с учетом стабильной ситуации с заболеваемостью принято решение о послаблении санитарного режима. Так, мероприятия возможны в пределах одной группы с участием родителей при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Как уже сообщала "РГ", ранее в региональном минобре пояснили, что присутствие небольшого количества родителей возможно в детских садах, где музыкальные залы оборудованы стеклянными экранами. За ними разрешили разместиться тем, кто проведет видеосъемку праздника, чтобы передать ее всем остальным.

Выпускные в школах начнутся 23 мая и растянутся на всю следующую неделю. Вручение аттестатов также будет проходить компактно - внутри классов с последующим проведением общешкольного праздника, но уже на открытой площадке.

Впрочем, родителям разрешили устроить выпускникам программу на выезде. С условием, что праздники пройдут на открытых площадках и с соблюдением всех мер безопасности.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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