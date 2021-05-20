Единственный в западной части Югры кирпичный завод остановлен решением райсуда. Возобновление его работы под большим вопросом. Местные власти приняли известие с понятной тревогой и досадой: это не только потеря налогоплательщика и десятков рабочих мест, но и утрата давнего партнера местных строительных предприятий, возводящих дома для переселенцев из ветхого жилья. Однако дальнейшая эксплуатация оборудования могла привести к аварии.

Пионерский кирпичный завод базируется в одноименном поселке городского типа с населением около 5 тысяч человек. Заводу, основанному здесь из-за близости к месторождению глин, - почти полвека. Его продукция шла не только на нужды родного Советского района, но и в другие муниципалитеты автономии.

И все бы ладно, да только Югорская межрайонная прокуратура признала предприятие - уже второй раз начиная с прошлого года - злостным нарушителем требований технологической безопасности. А именно, обвинила в незаконной, по сути, эксплуатации газового оборудования, на которую Ростехнадзор не давал разрешения, в специальный регистр его не занес. Подведенный к цехам газопровод вроде легальный - за топливо потребитель с поставщиком, насколько известно, рассчитывался. А вот подтвердить ответственность за соблюдение правил и стандартов не удосужился. Прокуратура задала владельцу бизнеса резонный вопрос: случись ЧП, кто будет отвечать за последствия, за выплату страхового возмещения?

Прежний предприниматель хлопотную проблему решать не стал - ретировался, а завод, по словам главы поселка Венеры Зубчик, последнее время находился в аренде. Надзорное ведомство не стало дожидаться беды - обратилось в суд с исковым требованием о прекращении газоснабжения. С одной стороны, на Пионерском свет клином не сошелся - неподалеку от него Свердловская область, с ней райцентр Советский связывают железная и автомобильная дороги, кирпич доставить несложно. С другой - возникает вопрос: не повысит ли завозной материал стоимость строительства, а следовательно, и траты бюджета? Венера Зубчик убеждена: повысит, и значительно, хотя экономических расчетов еще нет.

Наверное, оптимальный выход из ситуации - найти инвестора, который исправит огрехи, вложит средства в модернизацию одного из первенцев кирпичного производства Югры. Но, конечно, он должен сначала убедиться, что обжиг глины стоит вложений. В этой сфере даже солидные проекты с господдержкой не всегда удается реализовать. К примеру, в Ишиме Тюменской области еще в 2014 году приступили к строительству высокопроизводительного завода по выпуску силикатного кирпича, возвели здание, закупили итальянское оборудование, однако до запуска дело так и не дошло.