Более четырех миллионов рублей готова потратить администрация Тюмени на установку и обслуживание автоматического ограждения при въезде на парковку у технопарка, чтобы не допустить сюда ночных автогонщиков.

В комитете по связям с общественностью и СМИ мэрии сообщили: девять боллардов (выдвижных столбов-блокираторов) будут перекрывать проезд с 22-х до 7 часов. Замруководителя управы Ленинского административного округа Евгений Триль уверен: это положит конец давней войне жителей соседних улиц и дрифтеров.

Популярной среди золотой молодежи большая парковка в центре областной столицы стала лет десять назад. Здесь обосновались любители экстремальной езды, громкой музыки и кальянов со всего города. Они создали в соцсетях группы, а в мессенджерах - чаты, оповещающие о предстоящих веселых событиях. Нарушителей тишины и правил ПДД периодически задерживали и штрафовали, но они все равно возвращались. Кардинальное решение закрывать парковку на ночь принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Но если жильцы домов вокруг технопарка выдохнули, то сразу же напряглись обитатели других районов города, ведь дрифтеры куда-нибудь да перебазируются. На большинство площадок у ТРЦ им не попасть - въезд туда запрещен. На парковку у набережной тоже - она теперь платная. В зоне внимания автомеломанов могут оказаться большие дворовые территории на окраине, которые еще не обзавелись шлагбаумами.