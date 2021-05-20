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20.05.2021 15:54
Рубрика: Общество

Заведующим отделения уральской больницы стал врач из Судана

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Заведующего хирургическим отделением в больнице города Верхнеуральска стал врач из Судана Хабиб Хатим. Нового специалиста уже представила коллективу, сообщили в четверг в региональном минздраве.

Фото: Олег Карамаза
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- Хабиб окончил Одесский медицинский институт, там же прошел ординатуру, затем уехал к семье, в Судан. Но потом вернулся работать в Россию. Мы позвонили его прошлым работодателям, у него прекрасные характеристики, затем в течении месяца велим переговоры с самим врачом и остались очень довольны новым специалистом, - рассказала главный врач больницы Верхнеуральска Наталья Кузякина.

Хабиб Хатим свободно владеет тремя языками: английским, арабским и русским. Помимо основного медицинского образования у него большое количество дополнительных стажировок и дипломов повышения квалификации специалиста по онкологии, хирургии и общей практики.

Доктор приехал в Россию в 2017 году, работал в Краснодаре. Женат, недавно у него родилась дочь.

- В Верхнеуральске мне и семье очень понравилось! И условия для переезда, и хорошие перспективы и сама больница, где царит атмосфера добра и взаимопомощи. Будем развивать хирургическое отделение, делать все для эффективного и качественного оказания медицинской помощи, - поделился впечатлениями новоявленный завотделением.

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