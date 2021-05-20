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20.05.2021 16:02
Рубрика: Культура

Ректор ГИТИСа: Артистов музыкального театра теперь будут учить пять лет

Текст: Наталья Лебедева

Творческие вузы России вновь смогут вернуться к пятилетнему обучению актеров музыкального театра. Соответствующий приказ уже подписан Минобрнауки. Разработку нового ФГОС инициировал Российский институт театрального искусства - ГИТИС.

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С серьезной проблемой будущие актеры-вокалисты и их педагоги столкнулись в 2011 году, когда был введен единый образовательный стандарт высшего образования "Актерское искусство", предполагающий четырехлетний срок обучения для всех актерских специализаций. Для подготовки актера этого срока достаточно, а на подготовку актера-вокалиста необходимо больше времени.

"Здесь вопрос не какого-то принципа, а элементарная физиология. Через год любой студент в ГИТИСе или другом театральном вузе монолог Бориса Годунова прочитает, а вот студент, поступивший на вокальный факультет, арию Бориса из оперы Мусоргского не споет, и об этом вам скажет любой преподаватель не только ГИТИСа, но и любой преподаватель консерватории, - объясняет ректор ГИТИСа Григорий Заславский. - Во всех европейских и в наших консерваториях вокалистов учат пять лет, а актеры музыкального театра пострадали безвинно, когда всех без разбора актёров "приговорили" к четырехлетнему сроку обучения. Для актёра драмы это естественно, а вокалистам - мало".

По словам Заславского, это привело к тому, что творческие вузы были вынуждены искусственно ограничивать приём теми, кто уже имел за плечами хоровую школу или училище. Теперь же спустя десять лет в обучении актеров музыкального театра возвращаются к "золотому стандарту".

"Пятилетнее вокальное образование, тем более, для артиста оперы, - единственно возможное. Счастье, что через десять лет мы возвращаемся к норме", - отметил ректор ГИТИСа.

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