Риск заражения COVID-19 оказался не связан с уровнем витамина D

Низкий уровень витамина D и повышенный риск заражения новым коронавирусом не имеют причинно-следственной связи. К такому выводу пришла группа ученых под руководством сотрудника организации Quest Diagnostics доктора Юнхонг Ли. Результаты проведенного ими исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В работе анализировались данные более 18 тысяч человек в возрасте от 37 до 56 лет, данные об уровне витамина D которых были получены в рамках ежегодной программы скрининга здоровья с сентября 2019-го по январь 2020 года. Уже в ходе пандемии у них также было измерено содержание витамина и взяты тесты на антитела к SARS-CoV-2.

Пониженный уровень витамина D (менее 30 нг/мл) был выявлен у почти 60 процентов обследованных. У 24,8 процента участников исследования наблюдался дефицит (менее 20 нг/мл) витамина.

Результаты показали, что недостаток витамина D выявлялся у людей с ожирением, диабетом, гипертонией, а также курильщиков и ведущих малоподвижный образ жизни. Эти заболевания и привычки признаны факторами повышенного риска заражения SARS-CoV-2. Сам же по себе дефицит витамина D не повышал вероятность заболевания.

Юнхонг Ли пояснил, что распространенное заблуждение оказалось таковым из-за неполных исследований пациентов с COVID-19 на основе лабораторных данных, которые не учитывали остальные факторы повышенного риска инфицирования.