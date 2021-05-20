Росгидромет оценил изменения климата за прошлый год

Прошлый год на территории СНГ может оказаться самым теплым за всю историю наблюдений, средняя температура превысила норму на 2,88 градуса, сообщили в Росгидромете. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году, тогда норма была превышена на 2,04 градуса.

"Максимальные величины за все время наблюдений зафиксированы в Беларуси (+3,2 градуса), Молдавии (+2,5 градуса) и России (+3,22 градуса)", - уточнили в Росгидромете.

При этом зимой средняя температура оказалась выше нормы на 5,21 градуса, а летом - только на 2 градуса. Осенние температуры в Казахстане, Кыргызстане и государствах Средней Азии держались на 2 градуса ниже нормальных значений.

"По итогам десятилетних исследований быстрее всего теплеет в Беларуси (+0,63 градуса за десятилетие) и Молдавии (+0,6 градуса), - добавили в Росгидромете. - Самые высокие темпы потепления наблюдают весной почти во всех государствах СНГ - более +0,5 градуса за десятилетие".

Повышение температуры сопровождается увеличением выпадения осадков. В прошлом году норма на территории СНГ была превышена на 4%. Больше всего влаги досталось южной части государств Средней Азии, центру Сибири и Приамурью. Дефицит отмечен на юге европейской части СНГ, в южной части Казахстане, на севере Узбекистана и Туркменистана, заключили в Росгидромете.