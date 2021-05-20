Рособрнадзор: Перенос сроков ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не планируется

В 2021 году ЕГЭ и ОГЭ пройдут штатно, перенос сроков экзаменов не планируется, сообщил в ходе "Горячей линии" руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

- У нас опыт проведения экзамена есть в таких условиях, - цитирует Анзора Музаева ТАСС. - Этот опыт позволяет нам уверенно говорить: в июне ЕГЭ пройдет в штатном режиме. Даже если у нас возникнут случаи, что кто-то заболеет, то в июле у нас есть одна неделя, когда ребята смогут сдать свои экзамены. Думаю, изменения сроков не будет.

Напомним, основной период ЕГЭ планируется начать 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый единый экзамен - по русскому языку - пройдет 3 и 4 июня.

Профильная математика запланирована на 7 июня, ЕГЭ по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике и ИКТ также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля - резервные дни.