Дополнительные стимулы для геологоразведочных работ в Арктике обсуждаются сейчас в правительстве. Решение должно быть принято до 24 мая. Особенность новых мер поддержки - они будут адресными, под определенные проекты компаний, работающих в Арктической зоне.

Сейчас Роснедра актуализируют информацию по запасам полезных ископаемых и по дополнительным объемам геологоразведки, а параллельно работающие в Арктике компании заявляют о необходимости льгот по своим направлениям, сообщили в минприроды. После анализа полученных данных к 24 мая будут представлены предложения о мерах налогового стимулирования проведения геологоразведки.

Уполномоченные органы должны оценить, какие проекты требуются, чтобы восполнялась сырьевая база страны, а в бюджет поступали доходы. Проекты на основе возобновляемых источников энергии, например ветропарки вдоль северного побережья страны, не рассматриваются. Центром притяжения для ветряков пока остается южная полоса России, в то время как любая конструкция в Арктике должна быть достаточно прочна и надежна, чтобы противостоять льду, волнам, ветру и низким температурам. В отношении конструкций, добывающих традиционные полезные ископаемые типа нефти и газа, таких вопросов на порядок меньше, а спрос - на несколько порядков стабильнее. "Игнорировать энергопереход нельзя, но нужно понимать, что к 2035 году ни Европа, ни США полностью от углеводородов не избавятся и традиционные энергоресурсы продолжат играть значительную роль", - заявлял министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В бюджете доля нефтегазовых доходов в 2019 году составила 39%, в 2020 году - 28%, в I квартале 2021 года - 30%. Из бюджета эти средства направляются на соцнужды - медицину, пенсии, выплату пособий. Согласно "Энергостратегии РФ до 2035 года", в первую очередь геологоразведка в Арктике затронет северные территории Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока. Речь идет как о доразведке, так и поиске новых месторождений. Добыча газа в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке должна возрасти в 2,6 раза к 2024 году и в 4,2 раза к 2030 году, нефти - в 1,075 и 1,15 соответственно.

"Основные ресурсы газа располагаются в Арктике: более четверти из них - на шельфе Карского моря, еще 20% - в пределах ЯНАО, 15% - на шельфе Баренцева моря", - говорит замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. С нефтью сложнее, на шельфе разведано только 5% запасов нефти, а некоторые арктические территории Западной и Восточной Сибири как следует еще не исследованы геологами. С точки зрения руководителя международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антона Усова, целесообразней все же фокусироваться на повышении коэффициента извлечения нефти на действующих месторождениях, чем на Арктике.

Но для экономического развития Арктики любой запускаемый проект означает создание рабочих мест (каждое новое месторождение - от 100 до 1000). Новое предприятие по переработке нефти или газа - до нескольких тысяч. И любой новый проект требует создания инфраструктуры, делающей жизнь в регионе комфортнее.