Россияне начали активно скупать одежду и обувь

Сервисы анализа покупок свидетельствуют об увеличении трат на одежду и обувь. С 10 по 16 мая расходы на обновление гардероба на 31,3% превысили уровень последних допандемийных недель, следует из аналитический данных "СберИндекса". Причем, основной прирост покупок дали онлайн-магазины.

Такие цифры говорят о том, что негативные сценарии восстановления рынка одежды не оправдались. Пропустив один весенний сезон, покупатели начали намного интенсивнее, чем в прошлые годы, обновлять гардероб.

Резкий всплеск покупок одежды начался в 20-х числах марта, когда прирост расходов в сравнении с той же неделей прошлого года составлял 14%, и достиг своего максимума к 5 апреля, когда траты превысили прошлогодние показатели на 1278%. Такой шокирующий показатель объясняется довольно просто: в этот период 2020 года объем покупок резко снизился из-за ограничений, в 2021 году в то же время, напротив, покупатели начали проявлять повышенную активность из-за потепления и смены сезонов.

Резкое увеличение расходов на одежду фиксирует и другой сервис по анализу покупок россиян. За два года траты на обновление гардероба увеличились на 70%, свидетельствуют данные аналитического ресурса "Чек Индекс", проекта оператора фискальных данных "Платформа ОФД". При этом основной прирост трат дает именно весна 2021 года. Размер среднего чека с 2020 года практически не изменился - он приближается к 4 тысячам рублей. Но совершать покупки люди стали значительно чаще. В ТОП-5 самых востребованных вещей вошли брюки и джинсы, куртки, свитеры и толстовки, полусапоги, кроссовки.

Также среди категорий, траты в которых серьезно выросли в мае, "Товары для строительства и ремонта" (+36,5%) и "Универсальные магазины" (+29,3%).