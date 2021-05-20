Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей

Более половины россиян ради зарплаты в 250 тысяч рублей готовы сменить профессию, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Еще 40% респондентов допускают переезд в другой город или страну, 36% опрошенных могут на время пожертвовать отпуском, 35% готовы на увеличение нагрузки и расширение рабочих обязанностей.

Почти треть россиян ради высокой зарплаты готовы получить новое образование, почти четверть - трудиться без выходных. Около 10% участников согласны отложить планирование семьи.

Каждый десятый не согласен что-то менять ради 250 тысяч рублей в месяц, 1% респондентов заявили, что уже получают такую зарплату.

В опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.