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20.05.2021 09:22
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей

Текст: Матвей Линник

Более половины россиян ради зарплаты в 250 тысяч рублей готовы сменить профессию, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Еще 40% респондентов допускают переезд в другой город или страну, 36% опрошенных могут на время пожертвовать отпуском, 35% готовы на увеличение нагрузки и расширение рабочих обязанностей.

Почти треть россиян ради высокой зарплаты готовы получить новое образование, почти четверть - трудиться без выходных. Около 10% участников согласны отложить планирование семьи.

Каждый десятый не согласен что-то менять ради 250 тысяч рублей в месяц, 1% респондентов заявили, что уже получают такую зарплату.

В опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.

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