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20.05.2021 17:58
Рубрика: Общество

Русист с Кипра: В домашней одежде мы стали друг другу ближе и понятнее

Текст: Елена Кухтенкова
"Размышляя о том, как повлиял переход к дистанционному обучению на работу преподавателей, я вспомнила греческое слово "апро́опто", которое переводится на русский язык, как "непредвиденное обстоятельство". Также этим словом педагоги и ученики на Кипре называют тест или проверочную работу, проводимую без предупреждения", - пишет в своем эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист с Кипра Ольга Мискевич.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ольга работает в Русском доме в городе Никосия. Также она - преподаватель в Высшем институте гостиничного бизнеса Кипра. Русист называет переход на дистанционное образование в начале пандемии, не только кризисом системы образования в целом, но и профессиональным кризисом каждого отдельного преподавателя. Однако напоминает, что в китайском языке иероглиф, обозначающий слово "кризис", состоит из двух символов, первый из которых означает опасность, а второй - шанс.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По мнению Ольги, вооружившись новыми сетевыми ресурсами, в онлайн-формате можно делать множество того, что раньше казалось невозможным. "Работа у доски, аудирование, разыгрывание сценок, проведение контрольных работ, игры, проверка домашних заданий с помощью фоторедактора. И самое главное - теплота человеческого общения! Оказавшиеся запертыми в собственных квартирах, ученики с радостью ждали момента, когда можно будет поговорить с преподавателем и с одногруппниками, обменяться новостями, увидеться и просто поделиться улыбкой. Мы вдруг начали узнавать друг друга с новой стороны: в семейной обстановке, в домашней одежде мы стали еще ближе и понятнее", - пишет педагог.

Вместе со своими учениками она проводила виртуальные экскурсии по домам: знакомились с домочадцами, многие из которых даже присоединялись к занятиям. "Прелестный белый пес Макси пытливо высовывал мордочку из-за плеча своей хозяйки Стефани, своенравная кошка по имени Сапфо хитро жмурилась, лежа на учебнике Марии и не позволяя ей перевернуть страницу, четырехлетний сынишка многодетной молодой мамы Хрисотемис радостным возгласом "Привьет-спасибо-харашьё!" приветствовал нас в начале каждого урока. Это был великолепный, совершенно новый опыт общения!" - признается Мискевич.

При этом, подчеркивает преподаватель русского языка, мы продолжали четко следовать учебному плану, и летом, после трех месяцев онлайн-подготовки, студенты успешно сдали государственное тестирование по русскому языку как иностранному, которое проводится на Кипре Государственным институтом русского языка имени Пушкина.

Используя возможности разнообразных интернет-платформ, программ и ресурсов, Ольга начала создавать тематические онлайн-уроки. Так, перед пасхальными каникулами ее студентов очень воодушевил урок "Путешествие по Невскому проспекту", во время которого учащиеся "посетили" основные достопримечательности главного проспекта Санкт-Петербурга. Позже преподаватель отправила запись этого урока на международный конкурс "Русская речь 2020", где он занял первое место в номинации "Лучшее занятие по русскому языку как иностранному". Для русиста и ее студентов это был первый профессиональный конкурс, и победа в нем стала для нее приятной и радостной неожиданностью.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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