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20.05.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Счетная палата признала управление фондом недр неэффективным

Текст: Сергей Тихонов
Низкий уровень показателей по воспроизводству и импортозамещению дефицитных и стратегических ископаемых указывает на то, что управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно. Об этом сказано в итоговом отчете Счетной палаты по результатам проверки управления государственным фондом недр.

В документе указывается на недостаточность нормативного регулирования и межведомственного взаимодействия, а также отсутствие системы управления рисками. По результатам проверки выявлено 42 значимых риска, большинство из которых можно минимизировать, считают авторы отчета.

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В список дефицитных и стратегических полезных ископаемых в России входят: уран, марганец, хром, титан, цирконий, литий, рений и некоторые другие. Среди полезных ископаемых, которые отнесены и к стратегическим, и к дефицитным, снижение наблюдается по всем видам ископаемых, кроме циркония, где произошло незначительное увеличение. Среди стратегических рост произошел только по запасам золота и платиноидов. При этом в период с 2018 по 2020 год потребности различных отраслей российской экономики в марганце, хроме, титане и литии полностью обеспечивались за счет импорта. Риски их недостачи Счетная палата относит к различным категориям: от политических и экономических до правовых и операционных.

В качестве небольшого примера можно привести, литий, который сейчас используется для производства литий-ионных аккумуляторов в возобновляемой энергетике, авиации, военной технике, электромобилях, смартфонах и прочих устройствах.

В отчете также говорится, что за 3 года финансовое обеспечение первой подпрограммы ГП "Воспроизводство и использование природных ресурсов" сократилось на 1,5% или на 467 млн рублей. Не проводятся геологоразведочные работы в отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 видам из 29 импортируемых. При этом системный комплекс мер по импортозамещению, за исключением отдельных мероприятий по титану и марганцу, не определен.

Также существенный риск для геологоразведки Счетная палата видит в корректировке параметров налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), вступивших в силу с начала 2021 года. Изменение порядка исчисления НДПИ не учитывает текущее финансово-экономическое состояние, в котором находится большинство горно-обогатительных комбинатов. По мнению проверяющих, эти предприятия не смогут проводить поисковые геологоразведочные работы и модернизировать технологический процесс.

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Как показала проверка, технологическая отсталость сегодня является одним из наиболее критических рисков для дальнейшего развития отрасли. "При проведении геологоразведки и разработке месторождений зачастую используются технологии, не позволяющие обеспечить эффективную переработку, обогащение и комплексное извлечение полезных ископаемых. В результате технологическая отсталость горнодобывающего комплекса приводит к существенным потерям минерального сырья при его добыче и переработке, а также способствует обострению экологических проблем", - отмечено в документе.

Еще одна проблемная сфера - государственные контракты в сфере недропользования. Как показала проверка, госзаказ ежегодно размещается с сильным запозданием, что не позволяет своевременно приступить к выполнению работ. Так, на первое января 2021 года "Росгеология" не выполнила работы по 45 контрактам на сумму 4,1 млрд рублей, в том числе по 37 контрактам, заключенным в 2016 - 2019 годах. При этом доля неисполненных контрактов не снижается.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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