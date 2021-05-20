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20.05.2021 20:55
Рубрика: В мире

Дедушка подарил

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
Семнадцатилетняя модель и звезда "Инстаграма" Виттория ди Савойя унаследует монарший титул. Женщина удостоится этой чести впервые. Щедрый подарок блогеру сделал ее дедушка - 84-летний Виктор Эммануил Савойский, сын последнего короля Италии Умберто II, который был свергнут с престола в 1946 году.
17-летняя звезда "Инстаграма" назвала унаследованный титул "лучшим подарком" и обещала "оправдать надежды". Фото: instagram.com / vittoria.disavoia 17-летняя звезда "Инстаграма" назвала унаследованный титул "лучшим подарком" и обещала "оправдать надежды". Фото: instagram.com / vittoria.disavoia
17-летняя звезда "Инстаграма" назвала унаследованный титул "лучшим подарком" и обещала "оправдать надежды". Фото: instagram.com / vittoria.disavoia

Бывший наследный принц Италии, герцог Савойский пошел на этот экстравагантный шаг в обход традиции. В 2019 году ему удалось внести поправки в средневековый закон, который давал возможность унаследовать этот титул лишь членам королевской семьи мужского пола.

Фото: AP Photo/Beatrice Larco
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Решение дедушки стало для Виттории (полное имя - Виттория Кристина Аделаида Кьяра Мария, принцесса Савойская) весьма приятным сюрпризом. "Это лучший подарок, который дедуля мог мне сделать", - радостно прокомментировала ситуацию 17-летняя блогер, пообещав "удвоить усилия в учебе, чтобы оправдать его надежды". Однако родственники яростно ополчились против девушки. "Это совершенно незаконно", - заявил принц Аймоне ди Савойя Аоста, двоюродный брат и конкурирующий претендент на трон, давший понять, что финальная точка в этом вопросе еще не поставлена.

В пользу Виттории, которая в настоящий момент живет в Париже с мамой, играет ее растущая популярность в соцсетях. За жизнью "королевского блогера" в "Инстаграме" с большим интересом следят более 48 тысяч подписчиков.

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