Сергею Лаврову подарили в Рейкьявике молоток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перенял эстафету двухлетнего председательства в Арктическом совете у своего исландского коллеги Тора Тордарсона. Во время церемонии гость из Москвы получил и символический подарок - деревянный молоток, которым господин Тордарсон руководил заседанием.

Главы МИД стран "восьмерки" впервые подписали Стратегический план развития Арктики на ближайшие десять лет, а также на этот раз достигли консенсуса по итоговой Декларации, которую два года назад не удалось принять из-за позиции США. На этот раз американская делегация согласилась со всеми тезисами. Подписание оказалось не совсем стандартным, в духе времени - после каждого министра помощники дезинфицировали ручку.

А еще на протокольной "семейной фотографии" в конце заседания участники стояли на почтительном расстоянии друг от друга.