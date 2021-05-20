Сергей Лавров прибыл на сессию Арктического совета

В Рейкьявике началась официальная часть заседания Арктического совета - форума восьми приарктических стран (РФ, Канады, США, Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции), которые раз в два года встречаются на уровне глав МИД. В этом году Арктическому совету исполняется 25 лет, и председательство в нем переходит от Исландии к РФ.

Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым уже прибыла в конференц-зал "Харпа", где проводят встречу дипломаты, а также представители коренных народов Севера. Впрочем, мероприятие проходит хотя и в очном, но все же в ограниченном составе - так, представители стран-наблюдателей Арктического совета из-за пандемии участвуют в нем дистанционно, а журналисты не покидают "зоны карантина".

Ожидается, что в ближайшее время на заседании выступит глава МИД РФ, перенимая эстафету председательства у исландцев. Также у Сергея Лаврова намечены двусторонние встречи "на полях" форума.