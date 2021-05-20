"Газпром": "Северный поток-2" обеспечит нужный спрос на газ в Европе

У "Газпрома" есть несколько дополнительных заявок на поставки газа в страны Европы. И часть этих заявок может обеспечить "Северный поток-2". Об этом рассказала зампредседателя правления холдинга Елена Бурмистрова, передает ТАСС.

"Целесообразность завершения и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" для европейских стран определяется экономическими факторами. "Экономика" российского газа одна из самых выгодных, поэтому коммерческая целесообразность для Европы очевидна, о чем уже не раз заявляли представители Германии и Австрии, к тому же стоит учитывать, что именно природный газ в следующие 20-30 лет должен стать главным источником энергии, поэтому каждая страна желает улучшить свои позиции на этом рынке", - рассказал "РГ" Александр Розман, старший аналитик компании Forex Optimum.

Ранее Елена Бурмистрова отметила, что в Европе сейчас наблюдается низкий уровень газа в подземных хранилищах. В "Газпроме" предполагают, что закачка сырья в европейские хранилища из-за холодной зимы завершится не в октябре, а позже.