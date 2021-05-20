Шойгу: Русофобия осложняет военно-мемориальную деятельность за рубежом

Проводимая некоторыми государствами информационная война против России и открытая русофобия с их стороны мешают Министерству обороны РФ выполнять регулярные работы по уходу за мемориалами воинам-освободителям и захоронениям советских солдат за рубежом. Об этом в четверг, выступая на заседании оргкомитета "Победа", сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, с сожалением приходится констатировать, что резкое ухудшение международной обстановки, размывание системы международного права, а также открытая русофобия и информационная война против России существенно осложнили военно-мемориальную деятельность нашей страны за рубежом.

При этом обнаружение все новых свидетельств освободительной миссии и подвига советского народа, отметил глава российского военного ведомства, в значительной мере предотвращает попытки переписывания итогов войны.

Сергей Шойгу также рассказал, что Минобороны совместно с МИД России и международными организациями проводят работу по идентификации более 3 млн военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны и похороненных за пределами нашей страны.

"В настоящее время захоронений советских воинов за рубежом - более 12 тысяч в 56 иностранных государствах. Из 4,15 млн воинов, останки которых обнаружены за рубежом, идентифицированы 861 тыс. Имена более 3 млн все еще неизвестны", - пояснил министр.

Отмечается, что Россией заключены межправительственные соглашения о взаимном содержании воинских захоронений с 16 иностранными государствами. Для их реализации с половиной из этих стран регулярно проводятся заседания смешанных межправительственных комиссий.

Сергей Шойгу напомнил, что в 2011 году было подписано Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. "В государствах с большим количеством захоронений советских воинов открыты представительства Минобороны РФ, которые поддерживают могилы в надлежащем состоянии, ведут поиск других захоронений, устанавливают имена погибших", - рассказал министр обороны.