Соцсети удалили более 300 ссылок с данными по стрельбе в Казани

Социальные сети удалили более 300 ссылок с деструктивной информацией о трагедии в казанской школе №175. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что 23 ребенка, пострадавшие в результате трагедии, продолжают лечение: 18 подростков находятся в казанских больницах, пятеро - в федеральных клиниках. Состояние двух человек оценивается как тяжелое.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая: 19-летний Ильназ Галявиев взорвал самодельное устройство и открыл стрельбу. Жертвами происшествия стали семеро детей и двое педагогов. Еще более 20 человек получили ранения.